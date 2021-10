V Italiji ob uvedbi covidnega potrdila za zaposlene napovedane blokade pristanišč

Rim/Trst, 15. oktobra - V Italiji je od danes covidno potrdilo obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, kar je v minulih tednih naletelo na nasprotovanje med ljudmi. Ti so se večkrat zbrali na protestih proti covidnemu potrdilu, ki so se ponekod sprevrgli v izgrede. Proteste napovedujejo tudi za danes, med drugim je napovedana stavka v tržaškem pristanišču.