V začetku oktobra bo potekala mednarodna potresna vaja SIQUAKE2020

Ljubljana, 27. septembra - V osrednji Sloveniji bo med 4. in 8. oktobrom potekala mednarodna vaja SIQUAKE2020. Njen namen je preveriti pripravljenost države na močnejši potres v osrednji Sloveniji v skladu z načrti zaščite in reševanja na različnih ravneh načrtovanja, je danes pojasnil namestnik generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič.