Sporočilo uredništvom - sprememba lokacije ogleda mednarodne vaje SIQUAKE2020

Ljubljana, 7. oktobra - Zaradi slabih vremenskih razmer bo ogled mednarodne vaje SIQUAKE2020 za predstavnike medijev namesto na hipodromu Stožice in v kamnolomu Podutik predvidoma v nakupovalnem centru Stožice ob 11. uri, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.