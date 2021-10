Delo o torkovih protestih in nasilju (7. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Ali Žerdin v komentarju Solzivec v utrujenem mestu piše o torkovih protestih v prestolnici in ukrepanju policije. Po njegovem mnenju je uporaba solzivca sploh v času respiratorne pandemije nedopustna. Dodaja, da so ljudje po letu in pol negotovosti življenja z virusom utrujeni od najrazličnejših ukrepov, zato tudi smiselnim nasprotujejo.