Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o današnjem vrhu EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju, kjer se bistven premik k vključitvi šesterice zahodnobalkanskih držav v EU ni zgodil. Poročale so tudi o tem, da je predsednik republike Pahor odlikoval nemško kanclerko Angelo Merkel z redom za izredne zasluge in o torkovih protestih v Ljubljani.