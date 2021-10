Dpa: STA povod za prepir "na odprtem odru" med Janšo in von der Leynovo

Ljubljana, 6. oktobra - Nemška tiskovna agencija dpa in italijanska agencija Ansa danes poročata, da je ob vrhu EU - Zahodni Balkan odmeval tudi spor med slovensko vlado in Slovensko tiskovno agencijo (STA). Kot piše dpa, je bilo vprašanje STA povod za prepir "na odprtem odru" med premierjem Janezom Janšo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.