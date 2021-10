Finance o posledicah zaprtja gospodarstva med epidemijo (7. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Simona Toplak v komentarju Vrh neumnosti piše o tem, da se gospodarstva ne da zaustaviti in ponovno zagnati brez vsakršnih posledic. Desna roka politiki so bile med epidemijo po njenem mnenju centralne banke, ki bi morale politike posvariti o možnih posledicah zaustavitve, ob tem pa dodaja, da so posledice opazne še danes.