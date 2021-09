Dnevi duševnega zdravja s poudarkom na duševnem zdravju otrok in mladih

Ljubljana, 16. septembra - Konferenca Dnevi duševnega zdravja je letos posvečena duševnem zdravju otrok in mladih med epidemijo. "Ključna elementa duševnega zdravja družbe sta tudi izobraževanje in ozaveščanje, ob ustreznem podpornem sistemu obolelim in njihovim svojcem," je na konferenci poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki vodi dvodnevno spletno konferenco.