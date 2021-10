V četrtek potrdili 970 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 1. oktobra - V četrtek so opravili 5330 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 970 okužb, je objavila vlada. Pozitivnih je bilo 18,2 odstotka opravljenih testov. V bolnišnicah se zdravi 419 covidnih bolnikov, en manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 112 bolnikov, tri več kot dan prej. Umrli so štirje bolniki s covidom-19.