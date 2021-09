V ZNP odstop Veselinoviča vidijo kot priložnost za dogovor o primernem financiranju

Ljubljana, 30. septembra - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) odstop Bojana Veselinoviča z mesta direktorja STA vidijo kot priložnost, da urad vlade za komuniciranje (Ukom) in STA dosežeta dogovor o nadaljnjem financiranju. To pa mora biti takšno, da agenciji omogoča nemoteno poslovanje v trenutnem obsegu, hkrati pa omogoči tudi povišanje plač, menijo.