V Bruslju ob odstopu direktorja STA zaskrbljeni zaradi slabšanja položaja, vlado pozivajo k odločnemu ukrepanju

Bruselj, 30. septembra - V Evropski komisiji so ob današnjem odstopu direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojana Veselinoviča obžalovali poslabševanje položaja in izrazili zaskrbljenost, slovensko vlado pa so znova pozvali k odločnemu ukrepanju za zagotovitev neodvisnosti in ustreznega financiranja agencije.