Zaposleni na STA po odstopu direktorja pričakujejo spoštovanje zakonodaje in novinarske avtonomije

Ljubljana, 30. septembra - Zaposleni na STA po odstopu direktorja Bojana Veselinoviča pričakujejo, da bodo odgovorni urgentno razrešili položaj agencije in to na način, da bo spoštovana zakonodaja in ohranjena institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost STA. Vsakršnim poskusom pritiskov na novinarsko delo bodo tudi v prihodnje odločno nasprotovali, so zapisali.