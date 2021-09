Sindikat novinarjev napoveduje možnost stavke zaradi dogajanja z STA

Ljubljana, 30. septembra - V Sindikatu novinarjev Slovenije zahtevajo, da vlada nemudoma izpolni pretekle zapadle obveznosti, začne financirati javno službo Slovenske tiskovne agencije (STA) ter s tem prepreči njen stečaj in omogoči nemoteno in stabilno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih. "Če vlada tega ne bo storila, bomo začeli priprave na stavko," so napovedali.