Poljska regija razveljavila območje brez ideologije LGBTIQ

Varšava, 23. septembra - Regija na jugu Poljske je ob pritisku EU in grožnji po izgubi evropskih sredstev razveljavila tako imenovano območje brez ideologije LGBTIQ. Deželni parlament v regiji Swietokrzyskie je v sredo sprejel resolucijo, v kateri potrjuje "spoštovanje večstoletne tradicije in kulture Poljske ter enakost in pravično obravnavo" vseh.