Predstavniki skupnosti LGBTI ob obisku višegrajskih premierjev s posebno izjavo

Ljubljana, 9. julija - Predstavniki skupnosti LGBTI so današnji obisk premierjev višegrajskih držav pospremili z izjavo, v kateri vlado pozivajo, da se pridruži skupini držav EU, ki so obsodile sovražne poteze Madžarske in Poljske do LGBTI oseb, še posebej nov zakon na Madžarskem, ter v času predsedovanja Svetu EU zaščiti enakost in življenja teh oseb doma in v uniji.