50 veleposlanikov Poljsko pozvalo k spoštovanju pravic pripadnikov skupnosti LGBTI

Varšava, 28. septembra - Veleposlaniki 50 držav in mednarodnih organizacij na Poljskem, med njimi tudi Slovenije, so v odprtem pismu, objavljenem v nedeljo, pozvali k spoštovanju pravic pripadnikov skupnosti LGBTI. Človekove pravice so univerzalne, veljajo tudi za pripadnike skupnosti LGBTI, kar bi morali podpirati vsi, so med drugim zapisali.