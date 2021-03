Evropski parlament označil EU za LGBTIQ svobodno cono

Bruselj, 11. marca - Evropski poslanci so danes z veliko večino podprli resolucijo, v kateri so Evropsko unijo razglasili svobodno cono za LGBTIQ skupnost. S sprejetjem resolucije so se želeli predvsem odzvati na poslabšanje stanja za LGBTIQ skupnosti v nekaterih državah EU, predvsem na Poljskem in Madžarskem, so sporočili iz Bruslja.