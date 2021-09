Biden in Morrison brez komentarja o sporu s Francijo

New York, 21. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden se je po nastopu na sedežu ZN v New Yorku danes sešel z avstralskim premierjem Scottom Morrisonom, nato pa odpotoval v Washington na srečanje z britanskim premierjem Borisom Johnsonom. Biden in Morrison na novinarska vprašanja o jezi Francije zaradi odpovedi dogovora o prodaji podmornic Avstraliji nista odgovarjala.