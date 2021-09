Članice EU želijo več informacij glede Aukusa, za zdaj prezgodaj za končne sklepe

Bruselj, 21. septembra - Nekatere članice EU so danes v okviru zasedanja ministrov EU za evropske zadeve izrazile velik interes za več informacij o novem varnostnem zavezništvu Avstralije, Združenega kraljestva in ZDA, imenovanem Aukus. Pričakovati je, da bo to tema prihodnjih sestankov, tudi vrha EU, je povedal državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan.