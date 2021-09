Macron in Modi za sodelovanje v indijsko-pacifiški regiji

Pariz, 21. septembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron in indijski premier Narendra Modi sta se danes zavzela za skupno delovanje v indijsko-pacifiški regiji, so sporočili iz Macronovega urada. To sta sporočila, potem ko so ZDA, Avstralija, in Združeno kraljestvo sklenile varnostni dogovor o sodelovanju v tej regiji, ki je močno razjezil Francijo.