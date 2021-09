Biden na GS ZN: ZDA zavezane boju za človeško dostojanstvo po vsem svetu

New York, 21. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden je danes v svojem prvem govoru na Generalni skupščini ZN dejal, da se svet sooča z izjemnimi krizami, vendar tudi izjemnimi priložnostmi, ki jih je mogoče izkoristiti samo s sodelovanjem. Zavrnil je reševanje sporov z vojaško silo in poudaril, da so ZDA zavezane boju za človeško dostojanstvo po vsem svetu.