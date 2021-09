Od danes nove izjeme izpolnjevanja pogoja PCT, odprti bodo številni cepilni centri

Ljubljana, 18. septembra - Od danes pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) ni več treba izpolnjevati mlajšim od 15 let, dodane so še nekatere izjeme, denimo oskrba na bencinskih servisih, a le za osebe v tranzitu. Zaradi povečanega zanimanja za cepljenje pa bodo danes in nedeljo na prošnjo ministrstva za zdravje obratovali številni cepilni centri.