Na konferenci o pravicah in angažmaju malih vlagateljev

Ljubljana/Bled, 13. septembra - Delniške družbe morajo delničarjem relevantne informacije zagotavljati transparentno in celovito, to je tudi osnova za zaupanje vlagateljev. Vedno bolj pomemben je tudi trajnostni vidik delovanja podjetij, pri čemer odgovornost nosi tudi lastništvo, so poudarili na današnji investicijski konferenci na Bledu.