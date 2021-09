Na konferenci na Bledu o položaju malih vlagateljev

Ljubljana/Bled, 13. septembra - Slovensko in evropsko združenje individualnih vlagateljev danes na Bledu pripravljata investicijsko konferenco, na kateri bodo predstavniki odločevalcev, regulatorjev in delničarjev iz Slovenije in tujine razpravljali med drugim o tem, kako s privlačnejšimi pogoji spodbuditi male vlagatelje k delovanju na kapitalskem trgu.