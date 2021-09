Organizatorji upajo na odmevno investicijsko konferenco na Bledu

Ljubljana/Bled, 10. septembra - Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance) upata, da bo investicijska konferenca, ki jo pripravljata v ponedeljek na Bledu in na kateri pričakujejo med drugim predstavnike odločevalcev, regulatorjev in delničarjev iz Slovenije in tujine, uspešna in odmevna.