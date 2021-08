Verbič za STA: Z zagotovitvijo ustreznih pogojev spodbuditi ljudi k vlaganjem

pogovarjal se je Jure Bernard

Ljubljana, 14. avgusta - Za celotno slovensko in evropsko gospodarstvo bi bilo koristno, da bi ljudi, ki imajo na bankah visoke prihranke, spodbudili k vlaganju na kapitalskem trgu in hkrati na tem zagotovili ustrezne pogoje, meni predsednik VZMD Kristjan Verbič. To bo ena osrednjih tem konference, ki jo združenja malih delničarjev septembra pripravljajo na Bledu.