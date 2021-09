V ZDA in po svetu se spominjajo žrtev terorističnih napadov pred 20 leti

pišeta Sara Kovač in Blaž Mohorčič

New York/Bruselj/Pariz, 11. septembra - V ZDA in tudi drugod po svetu se danes spominjajo skoraj 3000 ljudi, ki so umrli v terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001. Po državi potekajo številne spominske slovesnosti, predsednik Joe Biden pa je ljudi pozval k enotnosti. Žrtev in tistih, ki so jim pomagali, so se v svojih sporočilih spomnili tudi svetovni voditelji.