Žrtev terorističnih napadov v ZDA se spominjajo tudi v Evropi in svetu

Bruselj/London/Pariz, 11. septembra - Žrtev terorističnih napadov v ZDA, ki so pred 20 leti pretresli ves svet, so se danes spomnili tudi v Evropski uniji, Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji. V svojih sporočilih so voditelji in zunanji ministri poudarili tudi pomen sodelovanja z ZDA, med drugim v boju proti terorizmu.