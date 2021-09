V ZDA začetek slovesnosti ob 20. obletnici terorističnih napadov

New York, 11. septembra - V ZDA so se začele spominske slovesnosti ob 20. obletnici terorističnih napadov, ki so 11. septembra 2001 pretresli državo in ves svet. Pod strogimi varnostnimi ukrepi se je kot prvi začel dogodek v New Yorku, kjer so se žrtvam najprej poklonili z minuto molka. V nadaljevanju svojci berejo imena žrtev.