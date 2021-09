Obeta se nov poskus prevzema družbe Železar Štore

Štore, 8. septembra - Družba Storkom Štore, njen direktor Anton Franulič in poslovnež Tomaž Subotič so objavili namero za prevzem družbe Železar Štore, ki je ena od večjih lastnic železarne Štore Steel. O prevzemni nameri so že obvestili agencijo za varstvo konkurence, poslovodstvo in zaposlene ciljne družbe, prevzemno ponudbo pa bodo objavili najkasneje v 30 dneh.