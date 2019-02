Objavljena prevzemna namera za solastnico družbe Štore Steel

Celje/Ljubljana, 18. februarja - Družba Storkom ter Marjan Mačkošek in Tomaž Subotič so objavili prevzemno namero za odkup delnic družbe pooblaščenke Železar Štore, ki je ena od večjih lastnic železarne Štore Steel. O nameri so obvestili regulatorje trga ter predstavnike delavcev obeh družb, izhaja iz javne objave v današnjih Financah.