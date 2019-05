Prevzemniki okrepili lastništvo v solastnici železarne v Štorah

Štore, 16. maja - Družba Storkom ter Marjan Mačkošek in Tomaž Subotič so v prevzemni ponudbi za preostale delnice družbe pooblaščenke Železar Štore, ki je ena od večjih lastnic železarne Štore Steel, pridobili 4,63 odstotka delnic in tako lastništvo povečali na 64,43 odstotka.