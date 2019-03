Za solastnico družbe Štore Steel prevzemna ponudba

Ljubljana/Štore, 19. marca - Družba Storkom ter Marjan Mačkošek in Tomaž Subotič so objavili prevzemno ponudbo za družbo pooblaščenko Železar Štore, ki je ena od večjih lastnic železarne Štore Steel. V njej imajo skupaj 59,8-odstotni delež, za preostale pa ponujajo 4,82 evra na delnico. Veljavnost ponudbe je od 20. marca do 13. maja.