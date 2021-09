Primorske novice o pogoju PCT za obisk zdravnika (8. 9.)

Koper, 7. septembra - Jasna Arko v komentarju Birokratski um in nevarne posledice piše o pogoju PCT za obisk zdravnika. Medicinska sestra bo necepljene bolnike, ki potrebujejo pregled, prisiljena najprej usmeriti na hitro testiranje. To stane 12 evrov, česar si marsikateri upokojenec ne more privoščiti. Zato ne bo šel ne na testiranje ne k zdravniku.