Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 9.)

Ljubljana, 7. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so se kmetijski ministri EU zbrali na dvodnevnem srečanju v Sloveniji in razpravljali o dialogu med urbanimi in ruralnimi območji. Poročale so tudi o srečanju direktorja STA Bojana Veselinoviča in direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroša Urbanije pri predsedniku Borutu Pahorju.