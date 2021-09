Večer o noveli zakona o varovanju javnega reda in miru (8. 9.)

Maribor, 7. septembra - Rok Kajzer v komentarju Piromani in 133.člen piše o noveli zakona o varovanju javnega reda in miru. Avtor meni, da je paradoks novele, da koalicija, ki je generator javnih žalitev in spodbujevalec sovražnosti v družbi, predlaga, da bi kaznovali vse, le tistih, ki so odgovorni, da je spodobna in argumentirana javna debata praktično izginila, ne.