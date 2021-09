Ljubljana, 7. septembra - Primož Knez v komentarju Na juriš! piše o napadu nasilnežev na nogometaše in navijače v Škofji Loki in o vdoru zanikovalcev obstoja novega koronavirusa v prostore RTV Slovenija. Kritizira normaliziranost takšnega vedenja in se sprašuje, kam smo kot družba prišli.