Geopark Karavanke na Peci dobiva dodatno infrastrukturo

Pliberk, 3. septembra - Geopark Karavanke, ki povezuje občine in ustanove iz obmejnega prostora Slovenije in Avstrije, v okviru projekta NatureGame dobiva novo infrastrukturo na avstrijski strani Pece. Danes so sodelujoči pri projektu skupaj z deželnim glavarjem avstrijske Koroške Petrom Kaiserjem obiskali gradbišče panoramske restavracije in razstavnega centra.