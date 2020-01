Za Geopark Karavanke nov status prinaša nove možnosti čezmejnega sodelovanja

Suha, 29. januarja - Geopark Karavanke, ki povezuje občine in ustanove iz obmejnega prostora Slovenije in Avstrije in je doslej deloval kot delovna skupnost, ima novo statusno obliko. Od novega leta deluje kot Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, nov status pa geoparku prinaša nove možnosti čezmejnega sodelovanja.