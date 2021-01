V Podzemlju Pece epidemijo izkoristili tudi za dokončanje naložb in novih predstavitev

Mežica, 24. januarja - Muzejski rudnik Podzemlje Pece je zaradi posledic epidemije lani naštel kar za 40 odstotkov manj obiskovalcev kot v letu 2019. Skupno so imeli dobrih 10.000 obiskovalcev, predvsem na račun odličnega obiska v poletnih mesecih. So pa čas epidemije izkoristili za dokončanje nekaterih naložb in novih predstavitev ter vzdrževalna dela.