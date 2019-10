Geopark Karavanke z mednarodnim povezovanjem dopolnjuje ponudbo

Mežica, 2. oktobra - Geopark Karavanke, ki se razprostira na območju 14 slovenskih in avstrijskih občin in že ima vzpostavljeno mrežo tematskih pohodnih poti v dolžini več kot 1200 kilometrov, ponudbo nadgrajuje tudi z navezovanjem na obstoječe in nove kolesarske poti. Rezultat mednarodnega povezovanja na tem področju je skupni produkt osmih geoparkov Podonavja.