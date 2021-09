V Slovenskih goricah do leta 2023 82 kilometrov kolesarskih povezav

Lenart, 4. septembra - Na območju Slovenskih goric bo po sedanjih načrtih desetih tamkajšnjih občin do leta 2023 zgrajenih dobrih 82 kilometrov kolesarskih povezav. Lokalne skupnosti bodo zgradile okoli 60, država pa 22 kilometrov, kar bo bistveno spremenilo podobo tega območja in način življenja tamkajšnjih ljudi, so sporočili iz občine Lenart.