Potrdili še osem projektov gradnje regionalnih kolesarskih povezav

Ljubljana, 16. avgusta - V okviru dogovora za razvoj regij so do avgusta izdali še osem novih odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Skupaj je tako do sedaj potrjenih 49 operacij, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva. Skupna dolžina vzpostavljenih kolesarskih povezav bo preko 355 kilometrov.