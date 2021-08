Občina Brežice podpisala pogodbi za gradnjo kolesarske povezave Brežice-Dobova in prenovo državne ceste

Ljubljana/Brežice, 11. avgusta - Brežiški župan Ivan Molan je na sedežu Direkcije RS za infrastrukturo v Ljubljani s to in z izbranimi izvajalci danes podpisal tripartitno pogodbo za ureditev državne ceste Brežice-Dobova. Z izvajalcem gradbenih del je podpisal še pogodbo za gradnjo kolesarske povezave ob omenjeni državni cesti od brežiškega krožišča v Trnju do Dobove.