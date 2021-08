Celjska občina bo prihodnji teden končala kolesarsko stezo na Savinjskem nabrežju

Celje, 15. avgusta - Celjska občina bo prihodnji teden z asfaltiranjem kolesarske povezave in pločnika zaključila gradbena dela na Savinjskem nabrežju, ki jih je začela aprila, a jih je potem morala ustaviti zaradi zaščite brez, ki rastejo ob bodoči kolesarski stezi. Po nasvetu arboristke so ohranili zeleni pas in brezam zagotovili ustrezno rastno okolje.