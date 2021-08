Kmalu začetek gradnje prizidka na OŠ Staneta Žagarja Kranj

Kranj, 31. avgusta - Prvega septembra bo v šole na območju Mestne občine Kranj vstopilo skoraj 5800 otrok, od tega 671 prvošolcev. Med počitnicami so po več šolah in vrtcih potekala vzdrževalna in obnovitvena dela, kmalu pa naj bi se začela tudi gradnja prizidka na Osnovni šoli (OŠ) Staneta Žagarja, v katerem bo čez predvidoma leto dni lahko že potekal pouk.