Iz vrst civilne družbe poziv pristojnim, naj šole letos pustijo odprte

Ljubljana, 30. avgusta - Pred začetkom šolskega leta so nekateri posamezniki iz vrst pedagogov, šolskih svetovalnih delavcev, dijakov, študentov in staršev na pristojne naslovili poziv, naj držijo obljubo in v tem letu ne zapirajo šol in fakultet. Če bo zaprtje države ponovno potrebno, pa naj se šole zapirajo zadnje, pozivajo.