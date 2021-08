Ljubljanske osnovne šole so pripravljene na začetek novega šolskega leta

Ljubljana, 30. avgusta - V šolskem letu 2021/2022 se bo v ljubljanskih osnovnih šolah izobraževalo 26.631 učencev v 1171 oddelkih, v vrtce pa bo vključenih 13.307 otrok. Pred začetkom šolskega leta so v aktivu ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol prepričani, da so na izvajanje pouka v luči epidemije pripravljeni, starše in otroke pa ob tem pozivajo k spoštovanju ukrepov.