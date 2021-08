Spet v šolo: Pred začetkom šolskega leta prenove šol in vrtcev

Ljubljana, 31. avgusta - Slovenske šole in vrtci so pred začetkom šolskega leta doživele tudi številne prenove, marsikje energetske sanacije, kar nekaj je bilo tudi prizidkov ali popolnih prenov. Marsikje še vedno upajo na državi denar, potem ko je vlada julija zagotovila dodatnih 72,5 milijona evrov za sofinanciranje tovrstnih investicij med leti 2021 in 2024.