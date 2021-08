Na Ptuju se bodo sklenili 25. Dnevi poezije in vina

Ptuj, 28. avgusta - S pestrim programom na Ptuju in v okolici se bodo danes sklenili 25. Dnevi poezije in vina. Letošnji festival gosti 35 pesnic in pesnikov iz 20 držav, častna gosta festivala sta češki pesnik Petr Borkovec in portugalska pesnica Ana Luisa Amaral. Odprto pismo Evropi je letos napisal nemški pesnik Durs Grünbein.